Выпуск новостей за 16:00: Самоубийство беременной девушки. Испытания крылатой ракеты "Нептун"
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 16:00 – в воскресенье, 26 августа, в Одесской области повесилась 15-летняя девушка Габриэла, которая была беременной. Известно, что она жила с бабушкой, но некоторое время находилась в приюте для несовершеннолетних. В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".
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Источник: 24 канал
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