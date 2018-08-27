Выпуск новостей за 16:00: Самоубийство беременной девушки. Испытания крылатой ракеты "Нептун"

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 16:00 – в воскресенье, 26 августа, в Одесской области повесилась 15-летняя девушка Габриэла, которая была беременной. Известно, что она жила с бабушкой, но некоторое время находилась в приюте для несовершеннолетних. В Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".

Также в выпуске: Из России в оккупированный Иловайск заехал поезд с топливом и неизвестными грузами. Мир прощается с Маккейном. Санкции США против России вступили в силу.