Выпуск новостей за 18:00: Расследование об аферах в энергетической сфере. Голосование диаспоры

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 18:00 – по данным расследования журналистов проекта "Схемы" нардеп Игорь Кононенко нажился на аферах в энергетической сфере, выводя деньги из государственных облэнерго. Журналисты 24 канала выяснили, откуда берут информацию о кандидатах и за кого будут голосовать в украинской диаспоре в мире.

Также в выпуске: Подозрения окружению Порошенко: прокурор Кулик заявлял о преследовании, в ГПУ все отрицают. Кто выйдет во второй тур и станет президентом, неизвестно: почему это является признаком демократии.

Источник: 24 канал