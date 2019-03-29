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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 18:00: Расследование об аферах в энергетической сфере. Голосование диаспоры

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 18:00 – по данным расследования журналистов проекта "Схемы" нардеп Игорь Кононенко нажился на аферах в энергетической сфере, выводя деньги из государственных облэнерго. Журналисты 24 канала выяснили, откуда берут информацию о кандидатах и за кого будут голосовать в украинской диаспоре в мире.

      Также в выпуске:

      Подозрения окружению Порошенко: прокурор Кулик заявлял о преследовании, в ГПУ все отрицают.

      Кто выйдет во второй тур и станет президентом, неизвестно: почему это является признаком демократии.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Энергетика
      Источник: 24 канал
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