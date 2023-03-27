После выселения УПЦ МП в Киево-Печерской лавре могли исчезнуть иконы, – "Радио Свобода"

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что УПЦ МП уже начала выселяться из Киево-Печерской лавры. Из опубликованных кадров видно, что из помещений вывозят технику.

Кроме нее на выходе из дальних пещер заповедника уже нет всех икон. Журналисты пытались спросить об этом священников.

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Что забирает УПЦ МП из лавры

Журналисты заметили на выходе из дальних пещер заповедника, где раньше висели иконы – только места от многих из них. Именно поэтому издание спросило нескольких священников, где иконы.

...Ни один не ответил. В то же время другие отцы рассказали, что планируют вывезти из заповедника все, кроме мощей, потому что считают все имущество, включая иконы, собственность УПЦ (МП),

– говорится в сообщении.

УПЦ МП выселяется из Лавры: смотрите видео

Что вывозит УПЦ МП из Лавры: смотрите видео

Следует отметить, что договор аренды с УПЦ (МП) с заповедником завершается 29 марта 2023 года. До этого времени Украинская православная церковь Московского патриархата должна покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

Что этому предшествовало