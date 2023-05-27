Высший совет правосудия разрешил взять под стражу судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца
Высший совет правосудия разрешил содержать под стражей Алексея Тандыра, который является судьей Макаровского районного суда.
Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. Военный умер на месте, у него осталось трое детей, его отец – под Бахмутом, пишет 24 Канал.
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Что известно о решении Высшего совета правосудия
Высший совет правосудия на заседании решил дать разрешение содержать под стражей судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра.
За решение проголосовали единогласно.
Высший совет правосудия решил: прошение заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича удовлетворить. Дать согласие на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича,
– говорится в решении.
Тандыра будут держать под стражей / Скриншот с видео
Следует отметить, что во время заседания:
- защита судьи заявила, что якобы он от предоставления биологических образцов не отказывалась, как заявляли в Государственном бюро расследований;
- прокурор добавил, что добровольно Тандыр предоставил лишь часть анализов. Результатов анализа образцов еще нет.
Сам Алексей Тандыр отрицает, что был пьян, и говорит, что не знает, откуда бутылка в его машине: "Может, это с какого-то предыдущего раза осталось". Также судья объяснил, что он не отрицает свою причастность и готов понести ответственность, если его вину докажут.
Кратко о трагической аварии в Киеве
- Ориентировочно в полночь 26 мая судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, двигаясь по Берестейскому проспекту в Киеве, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте.
- Тандыр ехал на автомобиле Lexus, хотя сначала говорил, что за рулем был не он, а сбежавший водитель. В машине обнаружили бутылки с алкоголем.
- Источники 24 Канала рассказали, что судья хотел избежать теста на алкоголь в крови, ведь он был очень пьян. Несмотря на это Киевская городская прокуратура сообщила, что суд разрешил принудительный отбор биологических образцов у судьи. Их у него взяли принудительно для анализа содержания алкоголя и наркотических веществ в момент аварии.
- Также Алексею Тандыру объявили о подозрении. В ГБР объясняли, что начали расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего". Если вину по этой статье докажут, то судье грозит до 10 лет лишения свободы.