Надеется на продвижение, – Гордон предположил, каким будет обращение Путина к федеральному собранию

Владимир Путин обратится к федеральному собранию 21 февраля – за 3 дня до годовщины вторжения на территорию Украины. Год назад в этот день он объявил о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Дмитрий Гордон. Он добавил, что вечером того же дня глава Кремля будет принимать участие то ли в концерте, то ли в шабаше на стадионе "Лужники" – такой же был год назад. Путину нужно будет рассказывать россиянам о достижениях, но их нет.

Смотрите также Активизация на фронте и речи Путина: Россия готовит на годовщину полномасштабного вторжения

Мы не сдаемся

Журналист отметил, что, однако, есть еще время до 21 февраля, и Путин, конечно, надеется на продвижение российских войск вглубь Донбасса. Возможно, он еще на что-то надеется.

Впрочем, я вижу в режиме онлайн, что происходит на Донбассе и других уголках Украины – мы не сдаемся, не отдаем врагу Бахмут, Угледар и другие точки, которые очень атакуют оккупанты,

– отметил он.

Гордон предположил, что Путин будет говорить 21 февраля: смотрите видео

Россияне – в "бреду"

По словам Гордона, он не знает, о чем будет говорить Путин.

Если он не добьется никаких успехов, то может сказать: "мы боремся с украинским нацизмом", "против нас 50 страна НАТО", "если бы мы не пошли в Украину, они пошли бы на нас", "священная война", "вставай страна огромная". Это "бред" сумасшедшего, но этот "бред" очень покупает российская аудитория. Потому что она сама в "бреду" и, потому что беда с русским народом и с Россией,

– считает он.

Журналист упомянул писателя-сатирика Михаила Задорнова, который был русским националистом.

"Думаю, если бы он был жив сегодня, то был бы по ту сторону. Но у него были замечательные шутки. Однажды он рассказал мне, что в русском языке буквы "ф" нет - она заимствована из греческого языка. А есть буква "п". Поэтому "совет федерации федерального собрания российской федерации" надо читать как "совет педерации педерального собрания российской педерации". Это уместно", – подчеркнул Дмитрий Гордон.

Что происходит в русских элитах