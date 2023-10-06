Шоу для Запада: как Путин признал собственное унижение во время речи на Валдае
В четверг, 5 октября, кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с речью на Валдае. Там он наговорил много бреда. В большинстве своем эти слова были направлены не столько на российскую аудиторию, как на Запад.
Путин делает ставку на политиков в странах Запада, которые будут продвигать его нарративы. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муджабаев.
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"Путин чувствует себя примой провинциального театра"
Айдер Муджабаев убежден, что своей речью Путин больше обращался к западным политикам, мол, "Запад спровоцировал его напасть на Украину". Он надеется, что на выборах в европейских странах будут побеждать пророссийские кандидаты, продвигающие тезисы о "примирении" с Путиным.
Он делает ставку на политическое смещение на Западе, что там начнут заниматься самотравлей, скажут: "Надо что-то делать, воевать вечно нельзя". Думаю, что это шоу рассчитано и на своих, но прежде всего на Запад. Это игра в стиле ФСБ: "Я не виноват, меня просто заставили",
– сказал он.
Путина уже не приглашают на международные визиты, поэтому он чувствует себя униженным. А такие выступления с массовкой в зале – это "теплая ванна" для диктатора.
"Его никуда не приглашают. Он вынужден обращаться к Западу с помощью этих актеров. Это сидящая в зале или на сцене массовка, которая ему что-то там поддакивает, задает удобные вопросы. Он чувствует себя примой провинциального театра, которой аплодируют все вокруг", – подчеркнул журналист.
Таким образом Путин рассчитывает, что его заявления будут транслировать все российские и западные медиа, в частности, твиттер, принадлежащий скандальному Илону Маску, и будут сеять сомнения среди разных аудиторий. Особенно это направлено на Запад.
Новое выступление Путина: основные заявления
- Владимир Путин снова выдал ряд маразматических заявлений. Конечно, в большинстве своем диктатор говорил об Украине и Западе. Он цинично произнес, что якобы "Россия не начинала войну в Украине", потому что, оказывается, стране-агрессору "не нужны чужие территории". На самом деле оккупанты якобы "противятся Америке". Также он не забыл обвинить Украину в "обстрелах Донбасса".
- Путин продолжает "вешать лапшу" на уши россиян. Он заверил, что Россия якобы "успешно идет к достижению целей", а у Украины же такие "огромные потери". Диктатор придумал, что Украина во время контрнаступления якобы "потеряла 90 тысяч человек".
- На этом циничные заявления не окончились. Вдруг Путин вспомнил о "здравом смысле". Однако он попросил этого у Запада, ведь он надеется, что Запад перестанет помогать Украине.
- Кроме того, Путин заявил, что якобы "Россия хотела присоединиться к НАТО", но столкнулась с "предвзятым отношением" стран Альянса. А еще он не мог не вспомнить о ситуации в Нагорном Карабахе.