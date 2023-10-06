Показал, какая Россия на самом деле: российский оппозиционер высмеял речь Путина на Валдае

Глава Кремля Владимир Путин отметился очередной порцией лжи во время выступления на Валдае. Российский президент вдруг заявил, что в его стране нет никаких частных военных компаний.

На форуме "Валдай" Путин вел себя словно во время избирательной кампании, которую диктатор пытается из последних сил имитировать. Об этом 24 Каналу сказал редактор издания The Insider, российский оппозиционный журналист Тимур Олевский.

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Полный трэш

Олевский отметил заявление Путина о том, что у России нет никаких ЧВК. Это важная история, которая много говорит о России. На территории страны-агрессора так построена "демократия", что если ты видишь вокруг себя что-то, но это не прописано в системе, то этого не существует.

Что касается заявлений, то там трэш на трэше,

– отметил российский оппозиционный журналист.

На фоне заявления Путина о том, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин сам себя взорвал, слова об отсутствии ЧВК о многом говорят. Вероятно, людям, которые воевали за Пригожина, через некоторое время скажут "идите лесом" с вашими ветеранскими выплатами, обещанными компенсациями, льготами и тому подобное.

Всем спасибо. Все свободны. Войны не было. Никто не пытался взять Киев. Вам показалось. У нас война нигде не записана, поэтому Россия ни с кем не воевала,

– сказал Олевский, прогнозируя предстоящие заявления агрессора.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пыталась услышать от диктатора, когда оккупанты "возьмут Одессу". Путин вместо того, чтобы ответить, что скоро, сказал, мол, поговорит с ней об этом позже. Возможно, в кулуарах пропагандистке объяснят, что Одессу никто взять не сможет.

Что будет с людьми, которые поддерживали Пригожина: смотрите видео

Выступление Путина на Валдае: коротко