Зеленский предложил украинскую формулу мира на саммите "Большой двадцатки"
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил на саммите G20. В своей речи он предложил украинскую формулу мира. Рассказываем, что в нее входит.
Своим видением того, каким должен быть мир для Украины Владимир Зеленский поделился в выступлении перед G20 15 ноября. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.
Читайте также Зеленский выступил на саммите G20: главные тезисы
Зеленский назвал украинскую формулу мира
В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать,
– подчеркнул он.
Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Соблюдение их позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.
Зеленский подчеркнул, что "Минска-3" не будет
Также во время своего выступления президент Украины отметил, что у России не будет возможности наращивать свои силы. По его словам, сейчас то время, когда нужно и можно остановить войну, развязанную страной-агрессором.
Глава государства подчеркнул, что завершить войну можно будет тогда, когда Россия не только выведет свои войска за границы 1991 года. А и тогда, когда она выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб.
В то же время, на уступки врагу никто идти не собирается. Зеленский подчеркнул, что "Минска-3" не будет. По его словам, только после выполнения антивоенных мер стороны смогут подписать документ, свидетельствующий об окончании войны.
Коротко об основном с G20
- Накануне стало известно, кто будет представлять Украину на G20. Прежде всего, в нашу делегацию входит президент Владимир Зеленский, который и выступил онлайн. А вот на Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.
- Отметим, что в рамках саммита G20 встречались Джо Байден и Си Цзиньпин. Китайский президент после этого призвал Россию и Украину к переговорам.
- Сам президент США подчеркнул, что никаких переговоров без участия Украины не состоится. Россия развязала войну против нашего государства, поэтому именно наше государство будет решать, на каких условиях согласится на подписание мира.
- Добавим, что в ООН заявили об "очень важной" встрече с россиянами. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также анонсировал разговор с украинской делегацией.
Достойно внимания – итоги встречи Байдена и Си Цзиньпиня: смотрите видео