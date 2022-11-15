Зеленский предложил украинскую формулу мира на саммите "Большой двадцатки"

Владимир Зеленский выступил на саммите G20. В своей речи он предложил украинскую формулу мира. Рассказываем, что в нее входит.

Своим видением того, каким должен быть мир для Украины Владимир Зеленский поделился в выступлении перед G20 15 ноября. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.

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Зеленский назвал украинскую формулу мира

В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать,

– подчеркнул он.

Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:

Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Соблюдение их позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.

Зеленский подчеркнул, что "Минска-3" не будет

Также во время своего выступления президент Украины отметил, что у России не будет возможности наращивать свои силы. По его словам, сейчас то время, когда нужно и можно остановить войну, развязанную страной-агрессором.

Глава государства подчеркнул, что завершить войну можно будет тогда, когда Россия не только выведет свои войска за границы 1991 года. А и тогда, когда она выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

В то же время, на уступки врагу никто идти не собирается. Зеленский подчеркнул, что "Минска-3" не будет. По его словам, только после выполнения антивоенных мер стороны смогут подписать документ, свидетельствующий об окончании войны.

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