"Магнит для врага": как отвод войск из Авдеевки может повлиять на фронт

Авдеевское направление сейчас является основным, ситуация в районе города чрезвычайно сложная. В бой с врагом в Авдеевке уже вступила 3-я Отдельная Штурмовая бригада.

В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил риск для фронта в случае вывода наших войск из Авдеевки. В сети активно появляется информация, что якобы Украина выводит свои войска из города, но никаких официальных сообщений по этому поводу нет.

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Роль Авдеевки

Военно-политический обозреватель группы считает, что выход из Авдеевки никак не отразится на общей архитектуре фронта. Ведь прежде всего Авдеевка – это локация, которая взимала к себе максимальный ресурс россиян, который потом уничтожали Вооруженные Силы Украины.

Это был некий магнит для врага. Мы знаем о тех рекордах по уничтожению россиян у Авдеевки, которые были установлены за более чем четыре месяца. Это именно тот пример, когда используется та или иная локация для максимального уничтожения врага. Это война на истощение,

– отметил Коваленко.

Такая тактика тоже важна для Украины, ведь когда у нас не так много ресурса, чтобы идти в наступление и освобождать оккупированные территории, ВСУ имеют возможность истощать врага и Авдеевка сыграла свою роль.

Смеется тот, кто смеется последний

В Авдеевке сейчас действительно есть проблемные участки, которые по мнению военно-политического обозревателя, надо оставить, чтобы не возникло экстремально-критической ситуации. Он призвал соблюдать информационную тишину и не распространять информацию о том, куда и какие подразделения будут передислоцировать.

До появления официальных сообщений не распространяйте информацию о ротации и передислокации подразделений. Это очень важно для того, чтобы все те действия, которые сейчас происходят в Авдеевке, проходили максимально безопасно для наших военных,

– подчеркнул Коваленко.

В то же время россияне делают различные вбросы о якобы "захвате" города. В частности, в своих пабликах распространяют фотографии с российским триколором в районе "Зенита".

"Россияне очень часто любят свои тряпки вешать где угодно. Они свой триколор могут повесить даже на Эйфелевой башне, но это же не означает, что Париж их. То, что там висит какая-то тряпка – это одно, но давайте будем говорить по результатам – смеется тот, кто улыбается последний", – добавил военно-политический обозреватель.

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