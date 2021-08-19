Взяли аэропорт в "железное кольцо": талибы всеми силами препятствуют эвакуации афганцев

Афганцы не могут выехать из аэропорта в Кабуле. Они обвиняют талибов в препятствовании их эвакуации, в частности в избиении людей.

Беженцы не имеют возможности сесть в самолеты. Ведь аэродром столицы взяли в "железное кольцо".

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Как талибы препятствуют эвакуации

По информации британского издания, 17 августа один из самолетов смог взлететь только с половиной от ожидаемого количества людей. Это произошло, потому что более 70 человек, в том числе британцы и афганцы не смогли добраться до аэропорта.

Талибы всеми силами пытаются помешать на пути беженцев к эвакуационным рейсам. Людей бьют трубами из пластика. А также – стреляют в воздух, чтобы разогнать желающих выехать из страны.

Какова ситуация в аэропорту Кабула

Уже несколько дней ситуация в аэропорту столицы Афганистана остается очень сложной.

Талибы контролируют и территорию за зданием, и внутри.

В сети регулярно появляются видео вблизи аэродрома, на которых слышны выстрелы и крики.

В ночь с 18 на 19 августа тысячи женщин хотели покинуть страну, потому штурмовали здание.

По информации издания Sky News, от 15 по 18 августа в аэропорту погибли 12 человек – из-за давки и огнестрельных ран.

Эвакуация людей из Афганистана: последние новости

Великобритания планирует приютить более 20 тысяч беженцев.

Германия не сможет принять всех желающих уехать из Афганистана. По словам канцлера Ангелы Меркель, надо помочь соседним государствам, куда будут прибывать беженцы.

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино заявил, что страна примет до 20 тысяч человек.

Украина сконцентрирована на том, чтобы в первую очередь помочь своим гражданам покинуть захваченную страну. В то же время общественные организации, в частности в Харькове, заявили о своей готовности помочь беженцам и приютить их.

! Не пускают в аэропорт даже тех людей, которые имеют разрешение на эвакуацию.