Взлетал МиГ-31К: по всей территории Украины объявляли долгую воздушную тревогу

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в России.

Воздушная тревога начала распространяться по стране около 12:37. Она длилась несколько часов.

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Угроза применения "Кинжалов"

В 12:39 в воздушных силах предупредили, что в России взлетел носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К. Поэтому на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован вылет МиГ-31К,

– предупреждали в Воздушных силах.

Мониторинговые телеграм-каналы заявили, что истребитель взлетел с аэродрома "Саваслейка".



Карта тревог по состоянию на 12:49

Тем временем мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что в России уже взлетело 3 единицы МиГ-31К – два истребителя с аэродрома "Саваслейка" и один из "Моздока". По предварительным данным, российские самолеты занимались "патрулированием".

В Воздушных силах в 13:42 сообщили, что тревога в восточных и южных областях также связана с угрозой применения авиационного вооружения в прифронтовых районах.

Тревога из-за взлета МиГ-31К длилась долго – они пробыли в небе несколько часов. В 15:09 Воздушные силы объявили об отбое.

Россияне начали поднимать МиГ-31К после долгой паузы

Российские военные относительно долго не поднимали истребители МиГ-31К. До этого в России они взлетали 28 октября после почти месячной паузы. Тогда в Воздушных силах также предупредили о ракетной опасности и вероятности применения ракет типа "Кинжал".

Тревога 28 октября длилась более 2 часов. К счастью, обошлось без пусков. Мониторинговые телеграм-каналы тогда также сообщали, что в воздушном пространстве было также 3 борта МиГ-31К, которые якобы занимались "патрулированием".

До этого воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К объявляли вечером 29 сентября. Тогда россияне запугивали украинцев вероятными пусками "Кинжалов", но пусков не совершили. Тревога 29 сентября продолжалась около часа.

К слову, враг последний раз осуществлял пуски "Кинжалов" 11 августа 2023 года. Тогда враг совершил пуски 4 гиперзвуковых ракет и пытался атаковать аэродром в Коломне, что в Ивано-Франковской области Силы ПВО тогда сбили 1 "Кинжал", остальные 3 – упали вблизи аэродром. Одна из ракет попала в жилищный сектор.

Когда враг пытался атаковать Украину, то один из "Кинжалов" упал в Тульской области. Оккупанты, очевидно, даже не заметили, что "уронили" несколькотонную ракету, ведь ее нашел обычный тракторист, который заметил "что-то", что торчало в земле.