В Армении прогремел мощный взрыв: вспыхнула цистерна на АЗС

В результате мощного взрыва на газовой станции вблизи Абовяна госпитализированы пять человек. На место выехали более 30 спасателей. Предупреждают о риске новых подрывов.

Инцидент произошел на трассе между Ереваном, что является столицей Армении, и городом Севан. После взрыва одной из цистерн с газом, который прогремел 6 июня, вспыхнул пожар. Пресс-служба Министерства чрезвычайных дел отмечала опасность.

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Взорвалась заправочная станция в Армении

По данным ведомства по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлечено 12 спасательных бригад. Ведутся работы по тушению пожара и предотвращению новых взрывов.

Представитель МЧС Нарек Саргсян, обращаясь к гражданам, призвал не распространять непроверенную информацию и следить только за официальными сообщениями.

Первые сообщения о взрыве поступили в спасательную службу около 23:14 по местному времени. Видео с места происшествия, появившиеся в интернете, свидетельствуют о масштабах пожара.

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Министерство здравоохранения подтвердило информацию о пяти госпитализированных гражданах, которым оказывают помощь медики.

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