Взрыв в частном доме Львова: у одного из пострадавших – тяжелый диагноз

26 декабря 2023, 22:14
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Источник:

Суспільне

23 декабря вечером мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в гаражном помещении частного дома по улице Княгини Ольги произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Одним из пострадавших оказался 74-летний мужчина. В каком состоянии находится потерпевший, рассказали в больнице Святого Луки.

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Тяжелый диагноз

По словам медиков, мужчина уже пришел в сознание. Во время обследования у него диагностировали излом ключицы слева, множественные изломы ребер, ушиб легких и незначительный гидроторакс. Врачи отметили, что у пациента тяжелый диагноз, поэтому он продолжает лечение.

Напомним, что также в медучреждение госпитализировали 7-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обследования и оказания медицинской помощи детей отпустили домой, ведь в дальнейшем лечении они не нуждались.

Еще двум женщинам – 1960 и 1989 годов рождения оказали медицинскую помощь на месте.

В результате взрыва в частном доме погибли три человека – двое мужчин в возрасте 37 и 75 лет и 82-летняя женщина.

Что на самом деле привело к взрыву

И мэр Львова, и ГСЧС сначала сообщали о том, что, по предварительной информации, взрыв в гараже частного дома на улице Княгини Ольги случился из-за утечки газа. Однако специалисты из львовского филиала, уже через считанные минуты после сообщения об аварии, обследовали место происшествия, заявили, что не обнаружили утечку газа в радиусе 50 метров. Газовики подчеркнули, что пока рано делать выводы о том, что именно стало причиной трагедии, однако доказательств того, что это была утечка газа нет.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

Автор: Анастасія Колеснікова