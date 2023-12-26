Взрыв в частном доме Львова: у одного из пострадавших – тяжелый диагноз

23 декабря вечером мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в гаражном помещении частного дома по улице Княгини Ольги произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Одним из пострадавших оказался 74-летний мужчина. В каком состоянии находится потерпевший, рассказали в больнице Святого Луки.

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Тяжелый диагноз

По словам медиков, мужчина уже пришел в сознание. Во время обследования у него диагностировали излом ключицы слева, множественные изломы ребер, ушиб легких и незначительный гидроторакс. Врачи отметили, что у пациента тяжелый диагноз, поэтому он продолжает лечение.

Напомним, что также в медучреждение госпитализировали 7-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обследования и оказания медицинской помощи детей отпустили домой, ведь в дальнейшем лечении они не нуждались.

Еще двум женщинам – 1960 и 1989 годов рождения оказали медицинскую помощь на месте.

В результате взрыва в частном доме погибли три человека – двое мужчин в возрасте 37 и 75 лет и 82-летняя женщина.

Что на самом деле привело к взрыву

И мэр Львова, и ГСЧС сначала сообщали о том, что, по предварительной информации, взрыв в гараже частного дома на улице Княгини Ольги случился из-за утечки газа. Однако специалисты из львовского филиала, уже через считанные минуты после сообщения об аварии, обследовали место происшествия, заявили, что не обнаружили утечку газа в радиусе 50 метров. Газовики подчеркнули, что пока рано делать выводы о том, что именно стало причиной трагедии, однако доказательств того, что это была утечка газа нет.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.