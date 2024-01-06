Нанесли достаточно серьезный ущерб, – Свитан объяснил важность поражения пункта управления в Крыму

Украинские силы продолжают наносить болезненные удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Так, ночью 6 января был поражен пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем и в частности за координирование сил ПВО оккупантов.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на аэродроме вблизи города Саки сосредоточен пункт управления дальнего радиолокационного контроля связи. Также там расположен пункт управления всей южной группой российских войск.

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Целая сеть управления

Воздушные силы ВСУ поразили основной пункт управления россиян, однако у них имеется еще запасной.

Это целая сеть системы управления одной из основных частей, которые были ликвидированы на аэродроме в районе Саки – в Новофедоровке,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В 2022 году украинские силы уничтожили эскадрилью самолетов по меньшей мере тремя ударами ракет. Это аэродром морской авиации, на котором расположены преимущественно самолеты Су-24, Су-30, иногда Су-34.

Также при ударе были поражены офицеры боевого управления.

Россияне возобновят основной пункт. Однако его поражение на время оставило без связи и без системы управления российские войска. А ликвидировав офицеров боевого управления, связистов, мы нанесли достаточно серьезный ущерб российской системе управления,

– отметил Роман Свитан.

Вблизи города Саки базируется российский 43-й истребительный авиационный полк , который является основой авиационной группировки врага на Юге Украины. В частности, там располагаются российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Кроме того, по словам военного эксперта, есть информация, что на этом пункте находились некоторые чиновники из российского руководства, министерства обороны России.

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