"Это для Путина начало конца": как в Кремле восприняли взрывы на Крымском мосту

Крымский мост служил не только важным инфраструктурным объектом Кремля, но и сакральным символом власти. Взрыв на нем может запустить конец политического режима Путина.

После инцидента на Керченском мосту в Москве начали принимать "странные" решения. Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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Сакрализация моста

Эксперт отметил, что ответить Украине "адекватно" на взрыв на Крымском мосту россияне не смогут.

Если они разрушат несколько мостов и ответ будет "симметричным", это не будет иметь для Украины никакого символического значения, поскольку наша власть не привязана к каким-либо мостам и инфраструктурным объектам... А вот удар по Крымскому мосту для Путина является началом конца,

– объяснил обозреватель.

По его словам, через 12 часов после взрыва на Крымском мосту Путин издал указ, чтобы охрану объекта обеспечивала ФСБ, что является "очень странным решением".

"С самого начала этот объект охранялся едва ли не сильнее всего на территории России. Это не случайно, потому что мост имел не только важное стратегическое значение, но и прежде всего символическое – для Путина и России. На сегодняшний день происходит "десакрализация Путина". Власть – это не только институты, личность и сила, но это, прежде всего, определенный ареал и ощущения", – указал обозреватель.

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Символы постимперии

По мнению Стуканова, россияне подчиняются власти и считают определенное лицо носителем власти, если она владеет "концентрацией этой власти".

Если в демократических обществах роль "ареала власти" выполняет легитимность, то есть это опора на большинство, то в империях, а Россия является пережитком империи, власть опирается на чувство сакральности. То есть речь идет о том, что руководитель может быть "помазанником божьим", о том, что власть предоставлена ему где-то сверху – каким-то внечеловеческим институтом,

– подчеркнул аналитик.

По его словам, Путин на протяжении долгих лет выстраивал для себя именно такую концепцию власти и сейчас она у всех на глазах разрушается из-за взрыва на Крымском мосту.

"Этот Крымский мост был чрезвычайно важным символом этой власти. Путин, "присоединив" Крым, "соединил" его с Россией с помощью этого моста, как будто пуповиной. Для всех россиян было понятно, что посягательство на этот мост – это посягательство на первое лицо, на самое устройство современной России как империи", – рассказал эксперт.

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Он резюмировал, что если Кремль не будет "мощно" реагировать на такие эксцессы, тогда это будет означать "разрушение института власти".

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