Очередная слабость Путина, – политолог о важности удара по Крымскому мосту

Удары по Крымскому мосту, которые привели к его значительному повреждению и повлияли на логистику россиян во временно оккупированном Крыму и на фронте, это очередное поражение России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Несмотря на ядерные угрозы России, использование темы продовольствия и другие попытки надавить на мировое сообщество, ей не удается изменить отношение к себе.

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Путин пропустил "удар"

Он отметил, что в мире достаточно скупо комментируют взрывы на Крымском мосту. В частности, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что это событие не повлияет на возможные договоренности по зерновому соглашению. Однако основная позиция мирового сообщества будет продемонстрирована на заседании Совбеза ООН.

"Хлопок" на Крымском мосту – это очередная слабость Путина. Он пропустил "удар". И это уже раз в восьмой или девятый, когда российский диктатор становится "мальчиком для битья",

– отметил политолог.

Политолог оценил последствия для Путина "хлопка" на Крымском мосту: смотрите видео

Последние события в России и реакция на них Путина показывают, что его переизбрание в 2024 году на пост президента станет полной катастрофой для России.

"Конечно, для Украины это – "прекрасно", но для нас сейчас важно в первую очередь – изгнание российского агрессора с нашей территории. И в дальнейшем – демилитаризация России для того, чтобы она не угрожала ни Украине, ни всему миру", – отметил Игорь Чаленко.

Что известно о взрывах на Крымском мосту 17 июля

Приблизительно в 3 ночи на мосту были слышны взрывы. В районе его 145-й опоры появился дым. А движение по Крымскому мосту было остановлено.

Вскоре оказалось, что мост получил значительные повреждения. Пока известно, что одна пролетная часть автотрассы разрушена и не ее невозможно восстановить. Кроме того, пострадало железнодорожное полотно. Однако движение по железной дороге по мосту было возобновлено.

Также оккупанты признали, что повреждение Крымского моста и невозможность его полноценного функционирования повлияет на их логистику.

Россияне "планируют" с 15 сентября возобновить двустороннее движение одной стороной по Крымскому мосту, а с другой стороной якобы в ноябре. Однако источники 24 Канала считают, что для восстановления полноценного движения по Крымскому мосту понадобится по меньшей мере 1 – 2 года.