"Атеш" нашел российскую ПВО у Крымского моста

Агенты "Атеш" обнаружили российскую ПВО у Крымского моста. Именно она пыталась оградить незаконно построенную переправу от атаки.

Об этом заявили сами же партизаны. Они считают, что мост необходимо разрушить.

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"Атеш" обнаружил средства ПВО у Крымского моста

Агент движения "АТЕШ" докладывал, что нашел средства ПВО и машины для создания дымовой завесы "ТДА-3", прикрывающие Крымский мост. Военные средства размещены на въезде в Крым со стороны Тамани.

Эти дымы использовали для отражения атаки на мост 12 августа. Тогда оккупанты и скрыли процедуры обороны переправы и месторасположения средств ПВО.

Мост должен быть разрушен! Если ты считаешь так же – пиши нам в @atesh_fire. Вместе мы этого добьемся,

– говорится в сообщении.

Что известно о движении "Атеш" "Атеш" объявил о своей деятельности 29 сентября 2022 года. В обращении представитель партизан заявил, что в подпольное движение входят крымские татары, украинцы и россияне. Они ведут деятельность не только на временно оккупированных территориях Украины, но даже в России. Движение брало на себя ответственность за ряд диверсий на территории страны-агрессора.

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Кратко о взрывах на Крымском мосту