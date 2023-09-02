Какой ракетой Украина могла ударить по Крымскому мосту: Данилов заинтриговал заявлением

На Крымский мост регулярно наведывается "хлопок". В частности, недавно по незаконной переправе, вероятно, ударила одна из модификаций отечественной ракеты "Нептун".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что могло ударить по Крымскому мосту. Однако точных деталей он не раскрыл.

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По словам Данилова, ракета "Нептун" может иметь и какие-то другие модификации.

Я могу сказать то, что касается вообще ракетной тематики, – имейте в виду, что первые нормативные документы относительно того, куда должна двигаться ракетная программа, которые начали приниматься командой Зеленского, были еще в 2020 году,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, Министерство стратегических отраслей промышленности было создано через решение СНБО именно для подготовки к войне, чтобы было отдельное министерство, занимающееся оборонно-промышленным комплексом в нашей стране.

"Ракеты, которые есть, у нас есть ракетная программа, – это первое и последнее, что я могу сказать. И второе могу сказать, что она выполняется. Хотели бы мы быстрее? Да, хотели бы, но есть определенные технологические процессы, другие процессы – это как раз о поставках", – добавил чиновник.

Он добавил, что в Украине есть производство снарядов. После того, как пришел новый министр, Александр Камышин, в Министерство стратегических отраслей промышленности, динамика максимально ускорилась.

"Но имейте в виду, что должен быть задел, – вы не можете, если это производство, сделать все сразу: сначала идет подготовка к производству, а затем непосредственно производство", – пояснил Данилов.

Некоторые позиции в Украине увеличились в восемь раз по отношению к довоенному времени. По словам секретаря СНБО, нет ни одной позиции, которая бы не увеличилась.

"Но еще раз, имейте в виду, что мы довольно беззаботно относились к нашей безопасности, начиная с 1991 года. У нас не было государственного осмысления современного мира, – это большая проблема относительно вообще происходивших процессов. У многих наших политиков были розовые очки и они считали, что весь мир – наши друзья, нет ни у кого никаких претензий к нашей стране", – подытожил Данилов.

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