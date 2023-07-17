Взрывной пляжный сезон: Крым погрязнет в коллапсе и огромных очередях из-за удара по мосту
После повреждения Крымского моста россияне столкнутся с проблемами в логистике. Оккупированный Мариуполь уже готовится к потоку гражданских и военных.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после инцидента на Керченском мосту следует ожидать километровых очередей на таможне.
К теме На восстановление пойдут годы: каковы масштабы попадания по Крымскому мосту
"Мариуполь уже готовится встречать весь поток, который будет ехать в обе стороны – из Крыма и в него", – отметил Андрющенко.
Как повлияет "уставший" Крымский мост на Мариуполь: смотрите видео
Речь идет прежде всего о грузовиках, которые должны обеспечивать гражданское население Крыма и военную составляющую на оккупированных территориях, а также об общественном транспорте.Обратите внимание! Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.
На пляж, несмотря ни на что
"Это будет прекрасное начало пляжного сезона, учитывая обещанную жару", – иронично сказал Андрющенко.
Россияне и дальше едут отдыхать под Мариуполь – украинское побережье просто забито. Они приезжают и удивляются, что работает ПВО и бахает.
Крымский мост "устал": последние новости
- Ночью 17 июля в российских соцсетях поднялась паника из-за сообщения из района Крымского моста. Местные жители услышали взрывы, а впоследствии "власти" сообщили, что произошло какое-то "чрезвычайное событие".
- В результате взрыва рухнул один из пролетов, поэтому мост закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
- Как выяснилось, очередная атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил Украины. В СБУ подчеркнули, что мост является законной враждебной целью наших военных.