Взрывной пляжный сезон: Крым погрязнет в коллапсе и огромных очередях из-за удара по мосту

После повреждения Крымского моста россияне столкнутся с проблемами в логистике. Оккупированный Мариуполь уже готовится к потоку гражданских и военных.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после инцидента на Керченском мосту следует ожидать километровых очередей на таможне.

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"Мариуполь уже готовится встречать весь поток, который будет ехать в обе стороны – из Крыма и в него", – отметил Андрющенко.

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Речь идет прежде всего о грузовиках, которые должны обеспечивать гражданское население Крыма и военную составляющую на оккупированных территориях, а также об общественном транспорте.

На пляж, несмотря ни на что

Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

"Это будет прекрасное начало пляжного сезона, учитывая обещанную жару", – иронично сказал Андрющенко.

Россияне и дальше едут отдыхать под Мариуполь – украинское побережье просто забито. Они приезжают и удивляются, что работает ПВО и бахает.

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