Большое достижение, потому что враг мощно охраняет Крымский мост: Мусиенко оценил эффект от "хлопка"
Сегодня россияне охраняют Керченский мост лучше, чем Москву. Поэтому очередной удар по мосту можно считать большим достижением Сил обороны Украины.
Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, инцидент на Крымском мосту точно не последний.
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"В Крыму россияне стянули большое количество средств ПВО, кораблей, катеров, охраняющих мост непосредственно в районе Керченского пролива. Учитывая такую эшелонированную оборону, это большое достижение", – отметил Мусиенко.
Почему новый удар по Крымскому мосту имеет большое значение: смотрите видео
Ранее российские СМИ хвастались, что Крымский мост охраняют:
- росгвардия и антидиверсионные группы ФСБ;
- ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1";
- береговой ракетный комплекс "Бал" и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс";
- российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38;
- радиолокационные системы "Подсолнух" и "Воронеж-ДМ";
- спутник "Космос-К" и система контроля акватории "Плавник".
Значение очередной атаки на Крымский мост
"Это военный объект, который Россия использует для транспортировки оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Речь идет о примерно 65 – 70% всей логистики врага на Юге", – подчеркнул Мусиенко.
Операция удачна не на 100%, потому что железнодорожное полотно не повреждено. Поэтому следует ожидать следующего "хлопка".
Так, Украина приближается к нужной интенсивности ударов в глубине обороны врага. С западным оружием на оккупированных территориях не будет места, где могли бы спрятаться россияне.Обратите внимание! Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.
Крымский мост "устал": последние новости
- Ночью 17 июля в российских соцсетях поднялась паника из-за сообщения из района Крымского моста. Местные жители услышали взрывы, а впоследствии "власти" сообщили, что произошло какое-то "чрезвычайное событие".
- В результате взрыва рухнул один из пролетов, поэтому мост закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
- Как выяснилось, очередная атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил Украины. В СБУ подчеркнули, что мост является законной враждебной целью наших военных.