Спасатели 22 июня нашли еще одно тело под завалами на четвертом этаже дома на Позняках в Киеве. Число жертв взрыва возросло до четырех.

По предварительным данным, четвертой жертвой стал мужчина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Актуально Мощный взрыв в Киеве на Позняках, нашли четвертую жертву: последние новости Что происходит на месте трагедии по состоянию на 23:00 Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.

Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Сейчас спасатели работают на четвертом этаже. Как отметили в ГСЧС, именно здесь могут еще находиться люди.

Ранее спасатели сообщали, что продолжают поиски двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения. Кого именно из них нашли, пока неизвестно. Впрочем, под завалами может быть и больше людей. Смотрите видео изнутри дома в Киеве, где произошел взрыв (18+): Взрыв в доме на Позняках: главное Взрыв в доме произошел около 10 утра 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.

В результате взрыва погибло трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина.

Ранее правоохранители расследовали две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или же от неизвестного взрывного устройства. Однако сегодня в МВД сообщили, что взрыв произошел не из-за взрывчатки.

взрыв газовоздушной смеси или же от неизвестного взрывного устройства. Однако сегодня в МВД сообщили, что Накануне в этой многоэтажке дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.

Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом все же разберут, а жителей переселят в бывшее здание интерната рядом.

Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала