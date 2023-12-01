Ночью в Кропивницком раздавались взрывы: враг выпустил по городу ракеты
Ночью 1 декабря оккупанты выпустили ракеты по Кропивницкому. Это произошло после атаки беспилотников на юг страны.
В ночь на 1 декабря российские захватчики выпустили ракеты по Кропивницкому. В городе раздавались взрывы.
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Ночью в Кропивницком раздавались взрывы
Ночью, незадолго после атаки БПЛА, воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке, поскольку россияне подняли тактическую авиацию. Так что в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
После 3 утра защитники сообщили о том, что ракеты двигаются в направлении Кривого Рога, а затем – в сторону Кропивницкого.
Через несколько минут корреспонденты "Суспильное" написали, что в Кропивницком были слышны взрывы. Людей призвали сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и не выкладывать фото и видео в социальные сети. Вскоре в городе объявили об отбое тревоги.
Уже утром в ОВА сообщили, что в регионе работала ПВО. Предварительно обошлось без жертв и раненых.
Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно – обошлось без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,
– написал глава ОВА Андрей Райкович.
Однако вместе с тем стало известно, что есть попадание ракетой в Кривом Роге.
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Отметим, что через час после этого на юге страны снова объявили воздушную тревогу из-за повторной атаки "Шахедов". До 6 утра тревога продолжалась в Херсонской и Николаевской областях.
Напомним, что минувшей ночью россияне тоже атаковали Украину ракетами и "Шахедами". К сожалению, есть погибшие.
Главное о прошлой ночной атаке
- Ночью 30 ноября враг выпустил по Украине 20 "Шахедов" и ракеты разных типов.
- В Покровске ракетами С-300 были повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили и гаражи гражданского населения.
- В Новоградовке Россия попала в многоэтажное здание. Сейчас известно о 2 погибших и 10 раненых, из которых 5 детей.
- В Мирнограде было повреждено отделение полиции, суд и автомобили. Обошлось без пострадавших и жертв.