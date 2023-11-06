В оккупированном Мелитополе ночью раздались мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе ночью 6 ноября прогремели мощные взрывы. Что стало причиной – пока неизвестно.

О "тревожной" ночи во временно оккупированном городе сообщил мэр Иван Федоров. К слову, это уже вторая неспокойная ночь в Мелитополе за последние 3 дня.

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В полночь в пока оккупированном Мелитополе было громко. Уточняем информацию где больше всего не спалось оккупантам,

– сообщил Федоров.

Оккупационные власти традиционно не реагируют на взрывы и никак не комментируют ситуацию в городе.

Взрывы в Мелитополе раздавались и 4 ноября. Федоров рассказал, что прилеты были в самом городе и в пригороде на севере. Он уточнил, что под ударом оказались базы оккупантов.

Кроме того, взрывы ночью 4 ноября раздавались и в Бердянском районе. Федоров объяснил, что у поселков Осипенко и Андреевка враг концентрировал свою враждебную мощь и военных, ведь после ликвидации оккупантов в Бердянском аэропорту враги стянули ресурсы поближе к Азовому морю, чтобы скрыть от ВСУ. Именно скопления военных в Бердянском районе оказались под атакой.

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