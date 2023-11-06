В оккупированном Мелитополе ночью раздались мощные взрывы
Во временно оккупированном Мелитополе ночью 6 ноября прогремели мощные взрывы. Что стало причиной – пока неизвестно.
О "тревожной" ночи во временно оккупированном городе сообщил мэр Иван Федоров. К слову, это уже вторая неспокойная ночь в Мелитополе за последние 3 дня.
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В полночь в пока оккупированном Мелитополе было громко. Уточняем информацию где больше всего не спалось оккупантам,
– сообщил Федоров.
Оккупационные власти традиционно не реагируют на взрывы и никак не комментируют ситуацию в городе.
Взрывы в Мелитополе раздавались и 4 ноября. Федоров рассказал, что прилеты были в самом городе и в пригороде на севере. Он уточнил, что под ударом оказались базы оккупантов.
Кроме того, взрывы ночью 4 ноября раздавались и в Бердянском районе. Федоров объяснил, что у поселков Осипенко и Андреевка враг концентрировал свою враждебную мощь и военных, ведь после ликвидации оккупантов в Бердянском аэропорту враги стянули ресурсы поближе к Азовому морю, чтобы скрыть от ВСУ. Именно скопления военных в Бердянском районе оказались под атакой.
Взрывы на оккупированных территориях: последние новости
- Во временно оккупированном Бердянске днем 5 ноября раздались мощные взрывы. Местные жители сообщали, что около 16:00 город вздрогнул от мощного "хлопка". Звук взрыва слышали в разных районах города. Пока неизвестно, что именно произошло в городе. Оккупационные власти традиционно не комментируют взрывы.
- В Волновахе Донецкой области днем 3 ноября работало российское "пе-ве-о". Как стало известно впоследствии, в местный дом культуры железнодорожников было 2 прилета. Известно, что в нем оккупанты обустроили собственный штаб.
- В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Крыму тоже было "тревожно". Россияне жаловались на атаку неизвестными беспилотниками. Оккупационные власти поспешили успокоить население и заявили, что якобы над Крымом сбили 6 беспилотников.