Про "тривожну" ніч в тимчасово окупованому місті повідомив мер Іван Федоров. До слова, це вже друга неспокійна ніч у Мелітополі за останні 3 дні.
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Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію де найбільше не спалося окупантам,
– повідомив Федоров.
Окупаційна влада традиційно не реагує на вибухи й ніяк не коментує ситуацію в місті.
Вибухи у Мелітополі лунали й 4 листопада. Федоров розповів, що прильоти були у самому місті й в передмісті на півночі. Він уточнив, що під ударом опинилися бази окупантів.
Крім того, вибухи уночі 4 листопада лунали й в Бердянському районі. Федоров пояснив, що біля селищ Осипенко та Андріївка ворог концентрував свою ворожу міць і військових, адже після ліквідації окупантів у Бердянському аеропорту вороги стягнули ресурси ближче до Азовського моря, щоб приховати від ЗСУ. Саме скупчення військових у Бердянському районі й опинилися під атакою.
Вибухи на окупованих територіях: останні новини
- У тимчасово окупованому Бердянську вдень 5 листопада пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що близько о 16:00 місто здригнулося від потужної "бавовни". Звук вибуху чули у різних районах міста. Наразі невідомо, що саме сталося у місті. Окупаційна влада традиційно не коментує вибухів.
- У Волновасі Донецької області вдень 3 листопада працювало російське "пе-ве-о". Як стало відомо згодом, в місцевий будинок культури залізничників було 2 прильоти. Відомо, що у ньому окупанти облаштували власний штаб.
- У ніч на 2 листопада в тимчасово окупованому Криму також було "тривожно". Росіяни бідкалися на атаку невідомими безпілотниками. Окупаційна влада поспішила заспокоїти населення й заявила, що нібито над Кримом збили 6 безпілотників.