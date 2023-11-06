Про "тривожну" ніч в тимчасово окупованому місті повідомив мер Іван Федоров. До слова, це вже друга неспокійна ніч у Мелітополі за останні 3 дні.

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Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію де найбільше не спалося окупантам,

– повідомив Федоров.

Окупаційна влада традиційно не реагує на вибухи й ніяк не коментує ситуацію в місті.

Вибухи у Мелітополі лунали й 4 листопада. Федоров розповів, що прильоти були у самому місті й в передмісті на півночі. Він уточнив, що під ударом опинилися бази окупантів.

Крім того, вибухи уночі 4 листопада лунали й в Бердянському районі. Федоров пояснив, що біля селищ Осипенко та Андріївка ворог концентрував свою ворожу міць і військових, адже після ліквідації окупантів у Бердянському аеропорту вороги стягнули ресурси ближче до Азовського моря, щоб приховати від ЗСУ. Саме скупчення військових у Бердянському районі й опинилися під атакою.

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