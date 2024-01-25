Производили горючее для фронта: как удар по Туапсе влияет на способность россиян воевать

В ночь на 25 января в российском городе Туапсе горела нефтяная база. Пожар не могли потушить более 8 часов, сообщалось, что огонь охватил 200 квадратных метров площади.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что нефтеперерабатывающий завод – это очевидная военная цель. Ведь для ведения боевых действий оккупантам необходимо топливо.

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Как взрыв повлияет на возможность россиян воевать

"На нефтяных базах, в частности производят топливо, которое направляют на фронт. Топливо – это "кровь" войны, если его не будет, то начнутся ограничения в передвижении механизированных частей врага", – подчеркнул Денис Попович.

Современные методы ведения боевых действий предусматривают использование механизации, поэтому заводы, которые работают на нужды фронта являются оправданной военной целью.

Украине нужно масштабировать такие удары. Ведь чем больше их будет, тем меньше возможностей будет иметь Россия, чтобы пополнять свои механизированные колонны и части топливом. Это скажется на способности агрессора эффективно воевать,

– добавил Попович.

Почему российская ПВО не перехватила цели

Все активнее раздаются призывы из Москвы усилить противовоздушную оборону над российской столицей, поскольку там живут "важные" люди. Они не хотят слышать у себя над головой звуки различных воздушных объектов.

Этого же требуют в Крыму, который часто подвергается ударам. Поэтому у коллаборационистов и гауляйтеров оккупированного полуострова есть большая тревога,

– отметил Попович.

В общем, российская ПВО имеет достаточно локальный характер, то есть контролирует только те районы, которые страна-агрессор до сих пор считала, или недосягаемыми, или очень важными. Полностью закрыть территорию оккупанты не могут, ведь Россия очень большая.

"По поводу Туапсе, они, очевидно, не рассчитывали, что это может быть целью. Средств ПВО никогда не бывает достаточно, поэтому россияне еще будут делать свой "противовоздушный зонтик" тоньше, а нам это на руку", – отметил военный обозреватель.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе: контекст