Взрыв авто в Киеве: спасатели предварительно установили причину события

Спасатели предварительно установили, что стало причиной взрыва автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 2 апреля на улице Ахматовой, 40.

На место происшествия прибыла полиция и бойцы ГСЧС. Причины инцидента выясняют правоохранители. В результате пожара никто не пострадал.

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"Спасатели дали нам предварительное заключение, что причиной возгорания автомобиля является посторонний источник", – отметила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

Она добавила, что пожарные проведут экспертизу для того, чтобы установить в результате чего возник пожар.

К слову, утром 1 апреля в Малине Житомирской области в одном из лотерейных заведений произошел взрыв. В результате инцидента инцидента никто не пострадал.