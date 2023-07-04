Мощные "хлопки" в Акимовке: куда метко прилетело оккупантам
Летняя жара подогревает "хлопки" на временно оккупированных территориях Украины. В частности, 4 июля россиянам стало очень жарко в Акимовке Запорожской области. Там зафиксировано два сверхмощных попадания.
О них 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он подчеркнул, куда именно прилетели "хлопки" в гости к оккупантам.
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Наказание российским оккупантам
Около 11 дня в сети начали распространяться сообщения об "огненном шоу" у оккупантов на территории временно оккупированной Акимовки. Сообщалось о двух мощных прилетах в районе бывших медскладов – они полностью разрушены, а на месте продолжается пожар. Это подтвердил и Дмитрий Кирильчук.
Наши славные защитники и "хлопки" сегодня достались оккупантов. Сегодня утром были нанесены удары в двух населенных пунктах – Васильевке и Акимовке. В Акимовке было 2 сверхмощных попадания в районе бывших медскладов. В последнее время там россияне накапливали военную технику. За что и прилетело наказание,
– поделился деталями депутат.
Что касается средств поражения территории – ждем официальной информации от Генштаба.
Мощный пожар на территории бывших медскладов в Акимовке/ Телеграмм RiaMelitopolTV
"Хлопки" на временно оккупированных территориях: последние новости
- Вечером 2 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы вблизи железнодорожного вокзала. Соответствующее видео начали распространяться в сети. Пропагандистские сообщества сетовали, мол обстреляли несколькими снарядами 155-миллиметрового калибра.
- Жарко-"хлопковое" лето продолжается во временно оккупированном Токмаке и Мелитополе Запорожской области. 1 июля сообщалось о мощных взрывах. Что касается Мелитополя, то российская пропаганда заявила о так называемой "работе" их ПВО.
- Ранее в Бердянске зафиксировали 10 сверхмощных взрывов. Вероятно, они могли прогреметь в районе аэропорта.
- Ну и неспокойно россиянам и в самой России. Утром, 4 июля, сообщалось о мощных взрывах в Новой Москве. Российская пропаганда заявила о работе ПВО, которая якобы сбила 4 беспилотника. Из-за этой "работы" самолеты, следовавшие в аэропорт Внуково, изменили свое движение.