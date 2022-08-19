путин подзалип в игру в чемодан без ручки
Источник:фейсбук Сергея Марченко
И Крым, и оккупированный коридор в Крым – уязвимы. Настолько уязвимы, что россияне вынуждены выводить оттуда флот и авиацию, которые как раз и должны защищать Крым. Но не могут защитить себя.
Трудно нести, жалко бросить
путин подзалип в игру в чемодан без ручки. С одной стороны, бросать жалко, потому что гордость московии – красивое и краденое. С другой – без перемирия и заморозки войны в Крым будет регулярно прилетать.
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Каждый прилет в Крым – демонстрация слабости российских технологий, российской армии и самого путина.
С каждым днем тянуть этот чемодан без ручки становится все сложнее. московия слабеет. Стратегически мы имеем преимущество и должны его реализовать.
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"Судная ночь" в Крыму
- Поздно вечером 18 августа ряд взрывов прогремел на крупнейшей военной авиабазе оккупантов в захваченном Севастополе – Бельбек.
- Известно, что на этом аэродроме дислоцируется 38 истребительный авиаполк россиян.
- Кроме того, несколько взрывов в районе Крымского моста 18 августа услышали жители оккупированной Керчи.
- По информации кремлевских пропагандистов, там якобы сработали российские системы ПВО.