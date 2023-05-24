В Белгороде произошел "хлопок" возле вокзала: оккупанты заявляют об атаке дронов

В российском Белгороде снова неспокойно. Поздним вечером 23 мая там в очередной раз раздались громкие взрывы.

Над городом поднялся столб дыма. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.

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В Белгороде снова было громко

Около 22:00 23 мая ряд российских пабликов сообщил о взрыве возле железнодорожного вокзала в Белгороде. После этого в небо поднялся густой столб дыма.

В Белгород пришел "хлопок": видео

Впоследствии оккупанты заявили об атаке дронов. Мол, с беспилотника сбросили взрывчатку на легковой автомобиль.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданском проспекте. На место происшествия отправились оперативные службы.

Пострадал автомобиль: видео

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков также прокомментировал очередной "хлопок". Он подтвердил информацию о БПЛА. Взрывчатку якобы сбросили на проезжую часть.

По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются повреждения легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте,

– заявил Гладков.

В Белгородской области 22 мая была объявлена так называемая контртеррористическая операция. Правда, вечером следующего дня ее отменили

В результате "хлопка" пострадало авто / Фото из российских телеграмм-каналов

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