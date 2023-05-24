В Белгороде произошел "хлопок" возле вокзала: оккупанты заявляют об атаке дронов
В российском Белгороде снова неспокойно. Поздним вечером 23 мая там в очередной раз раздались громкие взрывы.
Над городом поднялся столб дыма. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.
Интересно Навели шуму среди путинской орды, – легион "Свобода России" о достижениях на Белгородщине
В Белгороде снова было громко
Около 22:00 23 мая ряд российских пабликов сообщил о взрыве возле железнодорожного вокзала в Белгороде. После этого в небо поднялся густой столб дыма.
В Белгород пришел "хлопок": видео
Впоследствии оккупанты заявили об атаке дронов. Мол, с беспилотника сбросили взрывчатку на легковой автомобиль.
Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала на Гражданском проспекте. На место происшествия отправились оперативные службы.
Пострадал автомобиль: видео
Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков также прокомментировал очередной "хлопок". Он подтвердил информацию о БПЛА. Взрывчатку якобы сбросили на проезжую часть.
По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются повреждения легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте,
– заявил Гладков.
В результате "хлопка" пострадало авто / Фото из российских телеграмм-каналов
Стоит прочесть Курская область – приготовиться к бессонной ночи: в сети распространяют интригующее фото
На Белгородщине жарко: коротко
- Легион "Свобода России" совместно с РДК инициировали "освобождение" регионов страны-террориста от режима кремлевского диктатора Владимира Путина. Операция началась 22 мая.
- Добровольцы уже "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол. Местные власти заявляли, что двое гражданских получили ранения, однако погибших не было.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенту России доложили о попытку прорыва якобы "украинских диверсантов" в Белгородскую область.
- Однако стоит заметить, что спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг эти кремлевские обвинения. По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.