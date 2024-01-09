Это делают сами россияне: что Кремль придумывает о Белгороде

Россияне рассказывают, что якобы Украина атаковала Белгород системой Vampire. Но это оккупанты делают сами. Все, чтобы оправдать свои удары по жилищной инфраструктуре Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, отметив, что захватчикам нужно оправдать свои удары по жилищной инфраструктуре Украины. Он добавил, что RM-70 Vampire для того, чтобы ударить по Белгороду, нужно заехать на территорию России как минимум на 4 – 5 километров. Отметим, что россияне заявили, что якобы "сбили" 10 снарядов.

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"Делают это россияне сами. Им нужно определенным образом в который раз "демонизировать" украинцев. Что вот, мол, у россиян "нет другого варианта", – убежден Черник.

Военный эксперт добавил, что украинцам очень вредно разгонять нарративы врага. Тем временем война должна переходить на территорию России в обязательном порядке. Речь идет об уничтожении российской инфраструктуры. В частности, железных дорог, аэродромов, техники, а также заводов, которые производят вооружение.

Персонально я – страстный поклонник концепции, что нужно обязательно бить по самому Кремлю. То есть бить по символам, потому что символы – это Путин,

– считает Петр Черник.

Мол, если их нельзя защитить, это показывает стратегическую слабость президента России.

Сложные операции

В России в Нижнем Тагиле на железнодорожной станции Сан-Донато произошел взрыв. Но чем глубже в России происходит "хлопок" и чем больше его – тем лучше.

"Это очень сложные операции, которые происходят в так называемом "темном мире". Произошел "хлопок" – прекрасно. Потому что как вдадимся в тактический анализ, мы выдадим противнику кучу готовой информации. Пусть поломают себе головы", – подчеркнул военный эксперт.

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