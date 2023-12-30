Все перехватили и обещают ответ: россияне во взрывах в Белгороде обвинили Британию
В Минобороны России отреагировали на мощные взрывы в Белгороде А в МИД оккупантов добавили, что в ударе на город якобы виновата Британия. В то же время и пообещали, что ответ будет скоро.
В Белгороде 30 декабря звучали мощные взрывы. В источниках 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа Сил обороны и безопасности.
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В Кремле пообещали месть
В военном ведомстве страны-агрессорки заявили, что Вооруженные Силы Украины якобы пытались нанести "неизбирательный комбинированный удар" по Белгороду.
Там заверили, что ракеты и большинство снарядов были перехвачены. Несколько снарядов и обломки ракет упали на Белгород. В обращении минобороны России также отметили, что эта ситуация так просто не будет оставлена.
Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным,
– отметили в оборонном ведомстве России.
В то же время пропагандисты отметили, что действия ВСУ якобы вызваны "отведением внимания от поражений на фронте" и провоцирование российской армии на подобные удары.
По их словам, армия России бьет "только по военным объектам и напрямую связанной с ними инфраструктуре". Такие цинические заявления звучат довольно абсурдно, учитывая массированную атаку по территории Украины 29 декабря.
Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала взрывы в Белгороде. По ее мнению, за терактом в Белгороде стоит Британия, которая якобы в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям". Очевидно, Захарова не синхронизировала свои слова с заявлением российского военного ведомства, которое ранее обвинило во взрывах в Белгороде Вооруженные Силы Украины.
Что известно о взрывах в Белгороде
- После взрывов посреди города днем стал идти черный дым. Есть вероятность, что оптимизм россиянам, еще вчера радовавшимся взрывам на территории Украины, испортили именно украинские дроны.
- В сети публикуют кадры, как граждане страны-агрессорки кричали от испуга и падали на землю. В министерстве по чрезвычайным ситуациям им посоветовали с вещами пройти в укрытие. Интересно то, что россияне часто жалуются о закрытых укрытиях. Поэтому, вероятно, МЧС отправило их прямо в никуда.
- Россияне сначала сообщили о 15 погибших. Впоследствии количество жертв внезапно уменьшилось, поскольку власти указали на новую цифру – 14. Никаких доказательств этого оккупанты, конечно же, не привели.