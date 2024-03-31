В оккупированных Бердянске и Токмаке прогремели мощные взрывы

На временно оккупированной части Запорожья россиянам неспокойно. Там днем было очень шумно.

Так, в Бердянске еще утром раздавались сильные взрывы. Днем они повторились. Кроме того, “хлопок” пришел и в Токмак.

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Что происходит в Запорожье

Где-то около 7:00 в Бердянске прозвучало два мощных взрыва. Звук будто раздавался со стороны моря.

Хорошо слышали в нескольких районах города, в частности в АКЗ, Азмоле, Азовском районе и центре.

В 12:16 сильно бахнуло снова. Как сообщают мониторинговые каналы, особенно громко было на горе – верхней части города. Где-то через полчаса после взрыв прогремел и в Токмаке, который расположен на расстоянии 100 километров от Бердянска.

Сейчас официальной информации о том, что именно вызвало большой шум в оккупированных городах нет. Возможно, произошли "прилеты", а может кто-то громко празднует католическую Пасху.

Дроны на Ярославль и ракеты на Белгород

Следует заметить, что на территории самой страны-агрессорки было не менее тревожно.

С самого раннего утра в Белгороде объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.

Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в городе и утешали россиян, что это, мол, работает ПВО.

Позже минобороны отчиталось о сбитии 10 снарядов с установки "Вампир".

Тем временем Ярославская область отражалась от беспилотников. Россияне заявили об сбитии 3 дронов.

Отметим, что от Ярославля до ближайшей точки на украинской границе около 700 километров. Сама область расположена северо-восточнее Москвы.

Напомним, что президент Зеленский сообщил, что Киев продолжает работать над разработкой дронов, которые могли бы поражать цели в радиусе 1000 километров.

Токмак является важным стратегическим городом. Именно его увольнение, по словам генерала Тарнавского, является предпосылкой к дальнейшей деоккупации Юга. В то же время этот город оккупанты превратили в настоящую крепость. Вокруг него построили оборонительные сооружения и фортификации. В настоящее время позиции украинских военных, которые держат Работино, расположены в 20 километрах от Токмака.