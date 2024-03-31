В оккупированных Бердянске и Токмаке прогремели мощные взрывы
На временно оккупированной части Запорожья россиянам неспокойно. Там днем было очень шумно.
Так, в Бердянске еще утром раздавались сильные взрывы. Днем они повторились. Кроме того, “хлопок” пришел и в Токмак.
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Что происходит в Запорожье
Где-то около 7:00 в Бердянске прозвучало два мощных взрыва. Звук будто раздавался со стороны моря.
Хорошо слышали в нескольких районах города, в частности в АКЗ, Азмоле, Азовском районе и центре.
В 12:16 сильно бахнуло снова. Как сообщают мониторинговые каналы, особенно громко было на горе – верхней части города. Где-то через полчаса после взрыв прогремел и в Токмаке, который расположен на расстоянии 100 километров от Бердянска.
Сейчас официальной информации о том, что именно вызвало большой шум в оккупированных городах нет. Возможно, произошли "прилеты", а может кто-то громко празднует католическую Пасху.
Дроны на Ярославль и ракеты на Белгород
- Следует заметить, что на территории самой страны-агрессорки было не менее тревожно.
- С самого раннего утра в Белгороде объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.
- Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в городе и утешали россиян, что это, мол, работает ПВО.
- Позже минобороны отчиталось о сбитии 10 снарядов с установки "Вампир".
- Тем временем Ярославская область отражалась от беспилотников. Россияне заявили об сбитии 3 дронов.
- Отметим, что от Ярославля до ближайшей точки на украинской границе около 700 километров. Сама область расположена северо-восточнее Москвы.
- Напомним, что президент Зеленский сообщил, что Киев продолжает работать над разработкой дронов, которые могли бы поражать цели в радиусе 1000 километров.