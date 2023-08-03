Пытались скрыться в селах: под Бердянском у оккупантов дважды случились "хлопки"

Очень жарко было сегодня российским оккупантам возле временно оккупированного Бердянска. Там 3 августа недалеко от города дважды раздавались громкие взрывы. Произошла детонация боекомплекта.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он подчеркнул, что действия украинских партизан всегда очень точны и результативны.

Смотрите также Неожиданные изменения у Угледара: возведение с фронта от Романа Свитана

"Хлопки" для оккупантов

Утро у российских оккупантов началось с первого взрыва. Он раздался между Бердянском и Приморском. Произошла детонация боекомплекта в селе Ильино.

Оно расположено посредине между Бердянском и Токмаком, по трассе от Бердянска до Запорожья. И соответственно по селам оккупанты любят размещать свой боекомплект, технику, потому что там меньше людей живет, меньше информации поступает в ВСУ,

– сказал Дудукалов.

Впрочем, это совсем не спасает россиян. Такие атаки, которые приводят к потере личного состава и непосредственно оружию и технике, могут помочь украинским защитникам в их наступательных действиях.

"Хлопки" для оккупантов под Бердянском: смотреть видео

Больше деталей о взрывах

О сегодняшних "хлопках" сообщал в своем телеграмм-канале и Мелитопольский городской голова Иван Федоров. После обеда он отметил, что местные жители сообщают о взрывах между Приморском и Азовским неподалеку Бердянска.

"Жаркое лето для оккупантов Азовского побережья в разгаре", – написал он.

Местные паблики сообщали, что россияне пытались что-то сбить и работали системой ПВО. В свою очередь партизанское движение "АТЕШ" отметило прямое попадание по местам скопления российских оккупантов.

"Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", – добавили в сообщении.

Ситуация на Бердянском направлении: последние новости