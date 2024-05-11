Россиянам важны эти тыловые города, – военный эксперт о взрывах в Донецке

Во временно оккупированном Донецке 11 мая раздавались взрывы. Есть информация, что повреждения получил ресторан, в котором оккупанты проводили празднование годовщины создания так называемой "ДНР".

Об этом рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что россияне устроили в ресторане Paradise празднование десятой годовщины создания так называемой республики. Там были представители России, оккупационной власти, а также военные командиры врага.

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Взрывы в Донецке

Мусиенко считает, что украинская разведка сработала блестяще, ведь знала о точных маршрутах передвижения и времени прибытия той компании, которая приехала в ресторан на празднование.

Был нанесен точечный удар. Там находилось более 10 человек. Есть разные данные, но предварительную известно о 3 погибших и 8 раненых,

– сказал он.

Такой результат, по мнению военного эксперта, свидетельствует о слаженной работе украинских спецслужб, в частности разведки, контрразведки, подразделений ракетных войск и артиллерии, которая замечательного сработала.

Оккупантам в Донецке и Луганске надо привыкать к такому, потому что будет прилетать больше и чаще. Ведь в ходе наступления, которое активизирует Россия, врагу важны эти тыловые города. Без них им невозможно будет продолжать наступательные действия. Поэтому такие точечные измены будут еще не один раз,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

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