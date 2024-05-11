Россиянам важны эти тыловые города, – военный эксперт о взрывах в Донецке
Во временно оккупированном Донецке 11 мая раздавались взрывы. Есть информация, что повреждения получил ресторан, в котором оккупанты проводили празднование годовщины создания так называемой "ДНР".
Об этом рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что россияне устроили в ресторане Paradise празднование десятой годовщины создания так называемой республики. Там были представители России, оккупационной власти, а также военные командиры врага.
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Взрывы в Донецке
Мусиенко считает, что украинская разведка сработала блестяще, ведь знала о точных маршрутах передвижения и времени прибытия той компании, которая приехала в ресторан на празднование.
Был нанесен точечный удар. Там находилось более 10 человек. Есть разные данные, но предварительную известно о 3 погибших и 8 раненых,
– сказал он.
Такой результат, по мнению военного эксперта, свидетельствует о слаженной работе украинских спецслужб, в частности разведки, контрразведки, подразделений ракетных войск и артиллерии, которая замечательного сработала.
Оккупантам в Донецке и Луганске надо привыкать к такому, потому что будет прилетать больше и чаще. Ведь в ходе наступления, которое активизирует Россия, врагу важны эти тыловые города. Без них им невозможно будет продолжать наступательные действия. Поэтому такие точечные измены будут еще не один раз,
– подчеркнул Александр Мусиенко.
Ситуация на фронте: основное
- Утром 10 мая россияне перешли в контрнаступление на Харьковщине. В вечернем обращении 11 мая Владимир Зеленский назвал населенные пункты, где сейчас продолжаются наши оборонительные операции. Глава государства отметил, что речь идет о приграничных селах. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию.
- Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области не повлияло на ситуацию на южном фронте. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что на Юге пока нет признаков нового наступления.
- Российская армия активизировалась с наступлением на севере Харьковской области. Там враг имеет целью оттянуть силы и резервы украинских Сил обороны на новую локацию. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что враг, кроме севера Харьковщины, сейчас усилил наступательные действия в районе Купянска и на Бахмутском направлении.
- Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, какие шансы россиян попытаться захватить Харьков. Аналитики написали, что российское наступление вдоль Харьковского направления имеет ограниченные оперативные цели. Однако он, вероятно, имеет стратегическую цель – отвлечь внимание украинских сил из других районов Восточной Украины.