Ничтожная эффективность: по "репутации" ПВО России ударил китайский дрон
По данным Радио Свобода, объекты во временно оккупированном Джанкое атаковал БПЛА, являющийся одной из модификаций китайского коммерческого дрона SkyEye. Но это мог быть беспилотник, который можно купить в китайском интернет-магазине.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заметил, что во временно оккупированном Крыму россияне еще с 2014 года накапливали "эшелонированную" противовоздушную оборону – малого, среднего и большого радиуса действия.
Смотрите также Курс указан, – в ВСУ прокомментировали уничтожение "Калибров" в Джанкое
"Кроме того, это десятки километров от основной линии боестолкновения в зоне боевых действий на материковой части Украины, где также на оккупированных территориях есть "эшелонированная" ПВО оккупантов", – заявил он.
Коваленко отметил, что на видео, которое распростаняют в сети, кроме взрывов, слышно и звуки выстрелов. И это, по его мнению, работали пушечные установки комплексов малого радиуса действия.
Следовательно, на этот коммерческий БПЛА отреагировала российская ПВО только тогда, когда он, фактически, уже был в зоне, не то, что ее действия, а, фактически, того объекта, который он должен был уничтожить,
– сказал военно-политический обозреватель.
Ничтожная эффективность враждебной ПВО
Он убежден, что это свидетельствует о том, что российское ПВО продолжает демонстрировать свою "ничтожную эффективность". И это очередной репутационный удар по российской противовоздушной обороне.
Какой беспилотник атаковал временно оккупированный Джанкой: смотрите видео
"Российские оккупанты значительно улучшали характеристики своих комплексов на бумаге, а в реальности характеристики их ПВО значительно ниже", – рассказал Александр Коваленко.
Он считает, что теперь страны, которые покупали у России, в частности, комплексы С-300, С-400, ЗРК Панцирь-С1, должны задуматься.
Действительно ли они соответствуют характеристикам? Защитят ли они нас, когда мы будем использовать эти комплексы, если будет нужно?
– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Серьезные потери для оккупантовПо данным Главного управления разведки, в результате "хлопка" в Джанкое во время перевозки были уничтожены ракеты "Калибр НК". Их россияне активно используют для ракетных ударов по Украине.
Коваленко рассказал, если сравнить коммерческий дрон и ракету, которая дефицитна для россиян, то это действительно для оккупантов серьезные потери. Военно-политический обозреватель подчеркнул, что, если ракеты даже имеют осколочные повреждения, то это означает, что их уже невозможно использовать.
"Самое болезненное – это то, когда у тебя есть ракета, у нее большое количество повреждений, она вот есть, но ты ее не можешь применить, ведь она может взорваться в пусковой установке", – добавил он.
Что известно о "хлопке" в Джанкое
- Вечером 20 марта временно оккупированный Джанкой посетил "хлопок". Всего было слышно более 10 взрывов.
- Пропагандисты заявили, что якобы "сработало ПВО". Это подтвердил и так называемый советник коллаборанта Сергея Аксенова Олег Крючков.
- Оккупанты заявили, что в результате "хлопка" были повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Именно через нее россияне перевозили оружие.
- В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр НК" во время транспортировки по железной дороге.