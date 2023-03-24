Злая ирония судьбы: офицер ВСУ заметил интересную деталь "хлопковой" операции в Крыму

Во временно оккупированном Крыму участились случаи "хлопка". Особый ущерб оккупантам нанесли взрывы на железной дороге в Джанкое 20 марта.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, в результате "хлопка" в Джанкое был поврежден важный железнодорожный узел.

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Российская ПВО провалила экзамен

Как отметил офицер ВСУ, эта атака была проверкой эффективности российской противовоздушной обороны. Этот экзамен российская ПВО провалила.

"Для россиян стала проблемой даже атака неизвестных БпЛА. Мы ведь знаем, что ВСУ не брали на себя ответственность (за взрывы в Джанкое – 24 Канал)", – сказал Березовец.

Хотя, как отметил военный, сами оккупанты заявляют, что этот "хлопок" – якобы дело рук украинской стороны.

Стрим Анастасии Норицыной и Тараса Березовца: смотрите полное видео

Особенность "хлопка" в Джанкое

Российские СМИ сообщили, что обнаружили на месте атаки обломки китайского беспилотного летательного аппарата.

"Уникальность этой операции заключается в том, что атака осуществлялась китайскими коммерческими дронами SkyEye, о чем сообщили сами оккупанты. Это происходило в те дни, когда в Москве находился президент Китая Си Цзиньпин. Такая вот злая ирония судьбы", – отметил Березовец.

Последствия взрывов для России

Офицер ВСУ отметил, что Джанкой – ключевой железнодорожный узел для всего Крымского полуострова.

Это самая большая станция, расположенная на севере Крыма. Уничтожение этой железнодорожной станции приведет к блокированию российских военных грузов,

– подчеркнул Березовец.

Он объяснил, что из-за повреждения железной дороги в Джанкое оккупанты не смогут транспортировать грузы в обе стороны – как на территорию Крыма, так и с оккупированного полуострова. А это существенно отразится на логистике противника.

"Хлопок" в Джанкое: что известно