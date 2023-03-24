Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, унаслідок "бавовни" у Джанкої був пошкоджений важливий залізничний вузол.

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Російська ППО провалила іспит

Як зазначив офіцер ЗСУ, ця атака була перевіркою на ефективність для російської протиповітряної оборони. Цей іспит російська ППО провалила.

"Для росіян стала проблемою навіть атака невідомих БпЛА. Адже ми знаємо, що ЗСУ не брали на себе відповідальність (за вибухи у Джанкої – 24 Канал)", – сказав Березовець.

Хоча, як зауважив військовий, самі окупанти заявляють, що ця "бавовна" – нібито справа рук української сторони.

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Особливість "бавовни" у Джанкої

Російські ЗМІ повідомили, що знайшли на місці атаки уламки китайського безпілотного літального апарата.

"Унікальність цієї операції полягає у тому, що атака здійснювалася китайськими комерційними дронами SkyEye, про що повідомили самі окупанти. Це відбувалося у дні, коли у Москві перебував президент Китаю Сі Цзіньпін. Така от зла іронія долі", – зауважив Березовець.

Наслідки вибухів для Росії

Офіцер ЗСУ наголосив, що Джанкой – ключовий залізничний вузол для всього Кримського півострова.

Це найбільша станція, розташована на півночі Криму. Знищення цієї залізничної станції спричинить блокування російських військових вантажів,

– наголосив Березовець.

Він пояснив, що через пошкодження залізниці у Джанкої окупанти не зможуть транспортувати вантажі в обидва боки – як на територію Криму, так і з окупованого півострова. А це суттєво позначиться на логістиці противника.

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