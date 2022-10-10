Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в 9:36 сообщил о взрывах в Кременчугском районе. Он отметил, что детали обстрела сообщат позже.

Кстати Во время прямого эфира из Киева над журналистом BBC пролетели ракеты

Взрывы подтвердили в Полтавской области

Также Дмитрий Лунин призвал жителей Кременчуга находиться в укрытиях. Местные жители информируют, что после взрывов в Кременчуге исчез свет.

К 7 часам утра по всей Украине начали объявлять воздушную тревогу. Сначала сообщалось о нескольких взрывах в Киеве и Днепре.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об утренних взрывах в столице. Враг нанес удар по Шевченковскому и Соломенскому районам Киева. В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть раненные и погибшие.

В Офисе Президента сообщили, что с утра есть информация об ударах во многих городах Украины. В результате обстрелов пострадали гражданские.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрелов Днепра есть погибшие и пострадавшие. Информацию об их количестве пока уточняют.

Звуки взрывов во время воздушной тревоги раздались во Львове, Хмельницком, Житомире, Ровно и Тернополе. Сообщалось, что во Львове, Хмельницком и Тернополе сработало ПВО.

На массовые обстрелы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия пытается стереть Украину с лица земли.

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