Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін о 9:36 повідомив про вибухи в Кременчуцькому районі. Він зазначив, що деталі обстрілу повідомить пізніше.

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Вибухи підтвердили в Полтавській ОВА

Також Дмитро Лунін закликав жителів Кременчука перебувати в укриттях. Місцеві жителі інформують, що після вибухів у Кременчуку зникло світло.

Перед 7 годиною ранку по всій Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Спершу повідомлялося про декілька вибухів у Києві та Дніпрі.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про ранкові вибухи в столиці. Ворог завдав удару по Шевченківському та Солом'янському районах Києва. У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі.

В Офісі Президента повідомили, що зранку є інформація про удари в багатьох містах України. В наслідок обстрілів постраждали цивільні.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів Дніпра є загиблі та постраждалі. Інформацію про їхню кількість поки що уточнюють.

Звуки вибухів під час повітряної тривоги пролунали у Львові, Хмельницькому, Житомирі, Рівному та Тернополі. Повідомлялося, що у Львові, Хмельницькому й Тернополі спрацювала ППО.

На масові обстріли відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія намагається стерти Україну з лиця землі.

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