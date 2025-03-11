Могут быть причастны и спецслужбы России, – Марцинкив назвал версии взрывов в Ивано-Франковске
- В Ивано-Франковске 11 марта произошли взрывы, правоохранители не исключают причастность российских спецслужб, сказал Руслан Марцинкив.
- В результате взрывов один человек погиб, трое травмированы, один из них в тяжелом состоянии.
- Второй взрыв произошел в 100 метрах от первого, пострадавших внутри здания не было.
Взрывы в Ивано-Франковске, произошедшие вечером 11 марта, вызвала детонация взрывных устройств. Правоохранители сейчас рассматривают несколько рабочих версий и не исключают возможную причастность российских спецслужб.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире программы "Завтрак с 1+1".
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Что сказал Марцинкив о версии взрывов в Ивано-Франковске
Руслан Марцинкив отметил, что 3 травмированных в результате взрывов в Ивано-Франковске находятся в больнице. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Также пострадали девушка в среднем состоянии тяжести и парень, который получил легкие ранения. В результате взрыва погиб несовершеннолетний студент.
Второй взрыв, как отметил городской голова Ивано-Франковска, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.
Предварительно в первом случае сработало взрывное устройство, во втором – вероятно, также взрывное устройство. Но пока исследует все выводы полиция,
– объяснил Марцинкив.
Он также добавил, что правоохранители рассматривают ряд рабочих версий относительно обстоятельств взрывов.
"Есть ряд рабочих версий – от неосторожного обращения до других версий, что, возможно, были и причастны московские спецслужбы. Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", – сказал мэр города.
К слову, в Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели 2 взрыва возле железнодорожного вокзала. В Укрзализныце отметили, что на самой территории вокзала никаких инцидентов не было, а работники и пассажиры – не пострадали.