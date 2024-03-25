Считанные минуты после пуска, – в КГВА объяснили, прозвучали ли сирены одновременно со взрывами

Утром российская армия направила на Киев баллистические ракеты с Юга, раздавались взрывы. В КГВА рассказали, когда именно прозвучали сирены в городе и объяснили причину.

Заметим, что в результате атаки по столице есть попадание обломков в Печерском районе. Сообщалось также, что взрывы прогремели ориентировочно в 10:32. Это всего через 5 минут после объявления воздушной тревоги.

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Были считанные минуты

Спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Киев24 рассказал, что между моментом выхода ракеты, который фиксируют, прилетом и ее пребыванием над столицей проходят просто считанные минуты. Это баллистика, у нее очень высокая скорость. Речь идет о 7,5 тысяч метров в час.

Это означает, что она из Крыма в Киев долетает за считанные минуты. Поэтому, этот раз между объявлением сигнала воздушной тревоги и звуками, которые означали начало работы противовоздушной обороны, прошло всего несколько минут,

– рассказал он.

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