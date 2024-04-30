"Готовим почву для хорошего урожая": чем особенный ночной удар по Крыму
Во временно оккупированный Крым снова пришел "хлопок". В ночь на 30 апреля Украина ударила по аэродрому и противовоздушной обороне россиян. Такие атаки будут продолжаться и в дальнейшем.
Важно максимально ослабить ПВО захватчиков, чтобы наносить удары по важным вражеским объектам в Крыму, в частности. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский.
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Атаки будут продолжаться
Сергей Грабский отметил, что атака осуществлялась против аэродрома и противовоздушной обороны врага в Крыму. Это очень важно, ведь ПВО врага в Крыму нужно ослабить, чтобы Украина могла более эффективно и точно наносить удары по тем объектам, которые сейчас обнаружены и которые можно уничтожить. Сейчас Украина ожидает поставки, в частности, авиации и дополнительного вооружения к ней.
Готовится почва для того, чтобы урожай был очень хороший для нас, и наши атаки были успешны с минимальными потерями с нашей стороны. Поэтому такие атаки будут продолжаться и в будущем,
– подчеркнул он.
Взрывы в Крыму ночью 30 апреля: что известно
- В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму объявили о ракетной опасности. Тревога раздавалась по всему полуострову. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Неспокойной ночь была в Джанкое, Октябрьском и Гвардейском, неподалеку Симферополя. Оккупанты этой ночью временно перекрывали Крымский мост.
- Под утро российские телеграмм-каналы заявили о ракетной атаке на Евпаторию, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район. Также российские захватчики заявили, что "ВСУ ударили по Крыму по меньшей мере 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США".
- "Атеш" рассказал, что среди оккупантов много раненых и ликвидированных. Их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударах по аэродрому Джанкой. Отмечается, что был осуществлен комбинированный удар БПЛА и ракет по военным объектам.