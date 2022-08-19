ВСУ перекрывают "кислород": эксперт рассказал, как "хлопок" подрывает российский потенциал

Из-за "хлопока" на временно оккупированных территориях враг не сможет поддерживать надлежащий уровень артиллерийской и авиационной поддержки. Также это создаст большие проблемы для группировки войск оккупантов в Херсоне.

русские военные могут иметь острую нехватку боеприпасов в течение следующих нескольких недель. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Обратите внимание Новое оружие россии оказалось просто блефом, – глава Меджлиса об угрозах медведева

Активность врага снизилась

Эксперт отметил, что на сегодняшний день главным направлением для новых ударов является временно оккупированный Крым.

Это очень сильный удар по морали войск. Поэтому также в 3 – 5 раз уменьшилось количество обстрелов по ВСУ на Херсонском направлении. Если такое давление мы будем держать и дальше, у русского войска критически мало боеприпасов будет в течение недель,

– считает Нарожный.

По его словам, для украинской армии главную угрозу представляет не авиация противника, а артиллерия. По этой причине первоочередными целями являются артиллерийские склады.

Читайте также Что произошло в Керчи и Бельбеке: объясняет Центр стратегических коммуникаций

"Артиллерия дает 80% поражения. Но здесь есть позитив: все эти удары были направлены по складам артиллерийских боеприпасов. Главные были вблизи Джанкоя – Майское и Азовское, где ударили по складу "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии. Это для нас в плюс", – объяснил аналитик.



Также он добавил, из-за "хлопка" вблизи Джанкоя на 1 – 2 суток остановилось железнодорожное сообщение.

Почему взрывы в Крыму являются мощным ударом для путина: смотрите видео

Херсону перекрыли "кислород"

Нарожный подчеркнул, что группировка российских войск в Херсоне фактически отрезана из-за систематических ударов по Новокаховскому, Антоновскому мосту, а также по мосту через реку Ингулец.

Можно сказать, что ВСУ начали системно перекрывать "кислород" всей поставки войскам, которые находятся в Херсоне. Отсчет пошел на недели, когда ситуация станет критической,

– резюмировал эксперт.

"Хлопок" в Крыму: что известно

На временно оккупированном полуострове в августе произошел ряд взрывов. Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где расположен военный аэродром "Саки".

Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная подстанция.

В обоих случаях детонировали боеприпасы оккупантов. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

18 августа сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

Вас также может заинтересовать – сбивала ли россия дроны у Керченского моста: смотрите видео