МИД России пробило дно: Кремль оставляет "право на жесткий ответ" из-за атак на Москву и Крым

После атаки "неизвестных" беспилотников на Москву и оккупированный Крым в МИД России сделали очередное заявление. Собственно, там отметили, что "имеют право принять жесткие ответные меры".

В понедельник, 24 июля, в Москве было беспокойно из-за дронов. Также "хлопок" цвел на складе боеприпасов в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма. Как это прокомментировали в Кремле, информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские источники.

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Что придумали себе оккупанты

Итак, в министерстве иностранных дел России обвинили Украину в запуске БПЛА по столице своего террористического государства. Вместе с тем там поспешили отметить, что 2 летавших на Москву дрона якобы "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и разбились.

Следует сказать, что одно предложение из этого сообщения противоречило другому. В частности, сначала в Кремле написали, что разрушений нет, но затем добавили, что повреждены два здания.

Пострадавших и серьезных разрушений нет. Повреждены два нежилых здания. 24 июля беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства свалился на территорию центрального кладбища Зеленоградского административного округа Москвы.

В то же время в МИД враждебного государства заверили, что "подавили летевшие на Крым беспилотники киевского режима". Более того, там начали придумывать, что Украина уже якобы взяла ответственность на себя за эти атаки.

Глава Минцифры Украины Федоров публично подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что Киев продолжит такие проделки, а их количество будет расти.

Обратите внимание! Действительно, Федоров комментировал атаку беспилотников на Крым и Москву. Он высмеял слова пропагандистов о том, что "все цели ликвидировали средства РЭБ и ПВО" и констатировал, что в дальнейшем таких ударов будет больше. Однако в его заявлении нет ни слова о том, что обстрелы совершила или будет совершать Украина.

"Ночью беспилотники атаковали столицу россиян и Крым. РЭБ и ПВО все меньше способны защищать небо окупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", – написал министр.

Добавим также, что в МИД России придумали, что такими атаками Запад якобы нацелен на "дальнейшее обострение ситуации". По словам оккупантов, их следственный комитет уже возбудил уголовные дела по упомянутым фактам.

Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры,

– "пригрозили" захватчики.

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