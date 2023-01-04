Помогли повторные взрывы, – разведка объяснила потери оккупантов после "хлопка" в Макеевке
Источник:Министерство обороны Великобритании
31 декабря ВСУ нанесли удар по месту базирования оккупантов в Макеевке Донецкой области. Этот город Россия захватила для использования в военных целях.
По предварительной информации, удалось ликвидировать около 400 мобилизованных оккупантов. А здание, где они находились, полностью разрушено. Об этом сообщают в британской разведке.
Обратите внимание В России серьезные разборки на уровне Путина из-за удара по Макеевке, – военный обозреватель
В Макеевке могли быть повторные взрывы
Как отмечают в разведке, учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились возле жилья российских войск, которые сдетонировали при ударе, что и повлекло за собой повторные взрывы.
Кстати, здание находилось всего в 12,5 километрах от Авдеевки, одного из самых ожесточенных районов конфликта.
Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональная практика способствует высокому уровню потерь в России,
– подчеркнули эксперты.
Что известно об ударе по Макеевке
- Вооруженные Силы Украины нанесли удар по Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы.
- В России подтвердили гибель личного состава в Макеевке.
- Аналитики ISW назвали вероятные причины сокрушительного удара.
- Военный обозреватель Денис Попович заявил, что российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке.
- Кстати, Генштаб ВСУ подтвердил удар по училищу в Макеевке. В результате этого россияне потеряли 10 единиц техники, а потери среди личного состава еще уточняют.