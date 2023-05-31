Украинский "хлопок" очень точный, есть подтверждение от местных, – депутат из Мариуполя

Вооруженные Силы Украины наносят точные удары по местам сосредоточения российских солдат и техники на временно оккупированных территориях. Во время украинского "хлопка" нет никаких жертв среди гражданского населения.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что мариупольцы подтверждают успешные попадания ВСУ по оккупантам в городе.

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Украинский "хлопок" очень точный и ювелирный. Никаких жертв среди гражданского населения от "хлопка" не было.

Меткость поражает

Российские оккупанты даже не могут устроить показательные обстрелы, как делали в Донецке. ВСУ работают профессионально и попадают только в военные объекты, а фото и видео это подтверждают.

"Хлопок" расцветает по всему Мариупольскому региону, а не только в Мариуполе", – отметил местный депутат.

Теперь ВСУ могут наносить удары по местам скопления врага в любых районах временно оккупированной территории. Показательным моментом был "хлопок" возле левобережного района города рядом с "Азовсталью".

Россияне уже не чувствуют даже относительной безопасности, ведь после получения дальнобойных ракет расстояние уже не имеет значения,

– сказал Забавин.

У российской армии появляется много проблем. Раньше оккупанты использовали Мариуполь как военно-логистический хаб, в котором сконцентрировали свои силы и распределяли их по направлениям.

Сейчас логистика врага ухудшилась и для того, чтобы доехать до линии разграничения, им нужно формировать отряды у своей границы.

"Иначе они будут уничтожены, не дойдя до целей", – добавил депутат из Мариуполя.

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