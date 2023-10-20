В Мелитополе была взрывная ночь у захваченного акупантами аэродрома
20 октября 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Ночью 20 октября мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе. Вероятно, "хлопок" пришел к российским захватчикам.
Как отметил мэр Иван Федоров, ночь для оккупантов Мелитополя была неспокойной. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов.
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В Мелитополь к оккупантам пришел "хлопок"
По словам Федорова, самые мощные взрывы прогремели в районе Авиагородка. Там российские террористы устроили свою военную базу на захваченном аэродроме.
Кроме того, жители слышали гул техники.
Уточняем детали,
– добавил городской голова.
Что происходит в оккупированном Мелитополе: последние новости
- Недавно Иван Федоров рассказывал, что на побережье Азовского моря и Молочного лимана враг разместил свои тренировочные базы, на которых он тренирует "мобиков", а также пункт "пересадки". Одна из таких баз была успешно ликвидирована.
- Также на днях Силы специальных операций провели успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Теперь оккупанты отрезаны от поставок боеприпасов и топлива.
- По словам Ивана Федорова, в Токмаке и Молочанске оккупанты приступили к эвакуации своих подразделений и тяжелой техники. Он указал на "противоречие" в этой вероятной подготовке к бегству.
- Кроме того, российские военные сбили собственный самолет в районе оккупированного Токмака в Запорожской области. По словам мелитопольских партизан, над Токмаком был зафиксирован пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.