В Мелитополе была взрывная ночь у захваченного акупантами аэродрома

Ночью 20 октября мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе. Вероятно, "хлопок" пришел к российским захватчикам.

Как отметил мэр Иван Федоров, ночь для оккупантов Мелитополя была неспокойной. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов.

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В Мелитополь к оккупантам пришел "хлопок"

По словам Федорова, самые мощные взрывы прогремели в районе Авиагородка. Там российские террористы устроили свою военную базу на захваченном аэродроме.

Кроме того, жители слышали гул техники.

Уточняем детали,

– добавил городской голова.



Где звучали взрывы / Карта

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