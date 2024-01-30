В Днепропетровской области взрывы: оккупанты ударили ракетами Х-59, работала ПВО

Россия не перестает атаковать украинские мирные города. На этот раз под ударом оказалась Днепропетровская область.

Днем 30 января в Днепропетровской области прогремели взрывы. Там продолжалась воздушная тревога.

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Была активная вражеская авиация

Мониторинговые каналы писали об активности тактической авиации на Юге. Почти сразу же после этого сообщения появилась информация о запуске ракеты Х-59, которая направлялась на Днепр.

Позже проинформировали о взрывах в области. По информации мониторинговых каналов, отработали силы противовоздушной обороны. На данный момент официального сообщения нет.

В Харьковской области прилет