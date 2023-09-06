Сначала танками, а теперь и ракетами: оккупанты снова повредили гипермаркет на Киевщине

Российские военные ночью 6 сентября нанесли ракетный удар по Украине. Обломки от ракеты россиян повредили гипермаркет в Киевской области, который оккупанты обстреливали из танков.

Из-за падения обломков российской ракеты произошел пожар на территории гипермаркета. Предварительно – люди не пострадали.

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Гипермаркет должны были открыть через 2 месяца

Здание было закрыто для ремонта. Впрочем, сгорели две единицы техники, а взрывная волна повредила окна и фасад.

Как напоминают СМИ, в марте 2022 года во время временной оккупации Киевщины этот гипермаркет россияне расстреляли из танков. Его почти отремонтировали и должны были открыть через два месяца.

Обломки ракеты повредили гипермаркет в Киевской области / Фото "Киев24"

Последствия падения обломков ракеты в Киевской области: смотрите видео

Ночной обстрел: подробности