Местные слышали два "хлопка": в закрытом городе Краснознаменск под Москвой прогремели взрывы
21 февраля 2024, 13:32Читати новину українською
В России неспокойно. В частности, местные жители сообщают о звуках "хлопков" в закрытом городе.
Российские телеграм-каналы пишут, что 21 февраля в Подмосковье прогремели взрывы. Два “хлопка” слышали жители Краснознаменска, передает 24 Канал.
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В домах задрожали окна
Официальной информации по этому поводу пока нет. так же нет никаких деталей.
По сообщения местных жителей Краснознаменска взрывы прогремели около 13 часов дня. Очевидцы рассказали, что от взрыва задрожали окна в домах.
В российских телеграмм-каналах предполагают, что это может быть связано со "звуковым ударом" сверхзвукового самолета.
Взрывы в России: последние новости
- В Брянской области 20 февраля снова тревожно. Российские захватчики в очередной раз пожаловались на атаку беспилотников. Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О".
- Днем 19 февраля на одном из заводов Саратовской области произошел громкий взрыв. Говорится, что "неприятный инцидент" случился в Балаково. Об этом сообщили российские телеграм-каналы. Согласно обнародованным данным, известно, что в результате этого инцидента есть пострадавшие.
- Россияне в Белгородской и Курской областях скоро забудут, что такое спокойный сон. В ночь на 17 февраля там слышали громкие взрывы. Жителей предупреждали о ракетной угрозе. Подробнее о ситуации в регионах рассказывали в местных пабликах. В них в режиме чуть ли не реального времени выкладывали видео с камер наблюдения. На них можно было услышать, насколько "тихо" на Белгородщине и Курщине.